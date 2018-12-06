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В индийском Бангалоре произошел взрыв в аэрокосмической лаборатории: погиб один человек, трое тяжело ранены
6.12.2018 11:31
Фото: livincool.com
В Индии как минимум один человек погиб, трое его коллег были тяжело ранены в результате ЧП в одном из научно-исследовательских институтов в Бангалора - города, считающегося "технологической столицей" страны.
О ЧП, случившемся на территории штата Карнатака, рассказывает Hindustan Times. Со ссылкой на представителей местной полиции газета сообщает, что погибший и все раненые являлись научными сотрудниками. Состояние пострадавших врачи оценивают сейчас как критическое.
Официальные источники пока не предоставили сведений о том, что могло стать причиной взрыва. Вместе с тем, в индийских СМИ появились публикации о том, что в аэрокосмической лаборатории мог взлететь на воздух баллон с водородом.
Правоохранительные органы приступили к работе по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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