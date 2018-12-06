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В Индии автобус с пассажирами упал в горное ущелье
6.12.2018 02:25
Фото: podrobnosti.ua
Но востоке Индии по меньшей мере тридцать человек пострадали в результате дорожной аварии, передает телевизионный канал NDTV.
Со ссылкой на источники в экстренных службах округа Дхалаи сообщается, что в ущелье упал автобус с пассажирами.
ЧП случилось на территории индийского штата Трипура, который расположен на востоке страны. Авария произошла ранним утром, на одной из дорог округа Дхалаи. Причины инцидента сейчас устанавливают полицейские.
Представитель местных экстренных служб заявили о том, что ранения получили все, кто был в автобусе - не менее тридцати пассажиров и водитель. Состояние двадцати двух пострадавших врачи оценивают как критическое. Отмечается, что всех раненых доставляют в одно медицинское учреждение.
Больницу, где оказывают помощь пострадавшим в аварии, ранее посетил главный министр штата Биплаб Кумар Деб. По его словам, власти региона возместят все расходы на лечение.
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