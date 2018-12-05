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Поиски людей с катера, перевернувшегося на Байкале, приостановили из-за холодов
00:17
Фото: livejournal.com
На Байкале из-за холодной погоды пришлось прекратить поисковую операцию, начатая после исчезновения на Байкале катера "Скорпион". На его борту находилось четыре человека.
Как указано на портале Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС, в зоне поисков установились неблагоприятные метеорологические условия.
Вследствие морозной погоды началось обледенение катера МЧС. Кроме того, зафиксировано формирование ледового покрова на поверхности озера. Поисково-спасательная операция возобновится после становления льда.
На сегодняшний день спасателями было обследовано более пятисот квадратных километров акватории Малого моря. На побережье острова Ольхон ранее нашли погибшими двух мужчин. Рядом с ними обнаружили спасательные плот и круги, а также газовый баллон.
Напомним, катер ПР-433 "Скорпион", на борту которого находились шкипер и трое пассажиров, попал в шторм в конце ноября. Один из мужчин успел связаться с родственниками, сообщив о том, что судно перевернулось и начало тонуть неподалеку от мыса Зундук. После этого связь с мужчинами была потеряна.
Установлено, что катер из порта Байкал на юге озера, рядом с истоком Ангары, направлялся к острову Ольхон в средней части озера. Учитывая обратный маршрут, общий путь составлял порядка пятисот километров.
По факту ЧП следственные органы ранее уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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