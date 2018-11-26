|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Байкале ищут пропавший во время шторма катер с четырьмя пассажирами
26.11.2018 21:44
Фото: drealmp.fr
На озере Байкал ведутся поиски катера "Скорпион", который пропал в минувшее воскресенье, 25 ноября. На борту судна в тот момент находились четыре человека.
Как передает агентство "Интерфакс", в поисково-спасательной операции задействована авиация.
В поисках судна с сегодняшнего дня задействован прибывший из Иркутска вертолет Ми-8 МЧС России, рассказали представители ведомства. Пока мероприятия, осуществляемые на территории Ольхонского района Иркутской области, результатов не принесли.
Согласно имеющимся на этот час данным, катер "Скорпион" на борту которого находились судоводитель и трое пассажиров, могло перевернуть порывами штормового ветра. Связь с ними была прервана в воскресенье примерно в 23 часа по местному времени (18 по Москве). На озере в это время резко испортились погодные условия.
Напомним, около двух недель назад в Бурятии спасли мужчину и собаку. Житель Северобайкальского района республики, отправившийся в плавание с двумя собаками, попал в шторм, после чего его лодку перевернуло. В результате мужчина около суток дрейфовал на ней вместе с одним из псов. Другое животное погибло, пытаясь добраться до берега.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|