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На Байкале ищут пропавший во время шторма катер с четырьмя пассажирами


26.11.2018 21:44
На Байкале ищут пропавший во время шторма катер с четырьмя пассажирамиФото: drealmp.fr

На озере Байкал ведутся поиски катера "Скорпион", который пропал в минувшее воскресенье, 25 ноября. На борту судна в тот момент находились четыре человека.

Как передает агентство "Интерфакс", в поисково-спасательной операции задействована авиация.

В поисках судна с сегодняшнего дня задействован прибывший из Иркутска вертолет Ми-8 МЧС России, рассказали представители ведомства. Пока мероприятия, осуществляемые на территории Ольхонского района Иркутской области, результатов не принесли.

Согласно имеющимся на этот час данным, катер "Скорпион" на борту которого находились судоводитель и трое пассажиров, могло перевернуть порывами штормового ветра. Связь с ними была прервана в воскресенье примерно в 23 часа по местному времени (18 по Москве). На озере в это время резко испортились погодные условия.

Напомним, около двух недель назад в Бурятии спасли мужчину и собаку. Житель Северобайкальского района республики, отправившийся в плавание с двумя собаками, попал в шторм, после чего его лодку перевернуло. В результате мужчина около суток дрейфовал на ней вместе с одним из псов. Другое животное погибло, пытаясь добраться до берега.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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