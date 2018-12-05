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Перешедшие границу Мексики и США более 400 нелегальных мигрантов сдались властям Техаса
5.12.2018 13:40
Фото: dlmn.info
Более четырехсот нелегальных мигрантов перешли границу Мексики и Соединенных Штатов, оказавшись на американской территории.
Как передает мексиканский телеканал Televisa, все уроженцы Центральной Америки уже добровольно сдались техасским властям - переселенцы хотят просить политическое убежище.
Инцидент произошел неподалеку от города Эль-Пасо, граничащего с мексиканским Сьюдад-Хуаресом. Пока не уточняется, входили ли эти мигранты в караван, двигавшийся со стороны Центральной Америки.
На сегодняшний день на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния Северная скопились тысячи мигрантов. В Тихуане для них уже оборудовали временный лагерь, расположенный на расстоянии около двадцати пяти километров от американской границы.
Напомним, не так давно около пятисот мигрантов предприняли попытку прорваться в Соединенные Штаты. Американские силовики применили против них слезоточивый газ. Как заявил позднее глава США Дональд Трамп, вещество было "очень безопасным". При этом американский лидер задался вопросом, почему люди брали с собой детей, зная о том, что пограничники будут использовать такие средства.
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