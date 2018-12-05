Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посетительниц Эрмитажа обокрали более чем на 1 млн рублей

5.12.2018 13:10

Фото: postila.ru



В полицию Северной столицы поступило обращение от двух женщин, которые стали жертвами преступления во время посещения Эрмитажа.



По словам пострадавших, у них в общей сложности похитили более миллиона рублей.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу полицейского главка по Петербургу, обе кражи были совершены накануне, 4 декабря. Сначала у молодой женщины из наплечной сумки похитили портмоне, в котором находились несколько банковских карт. Завладев ими, злоумышленник успел обналичить свыше миллиона рублей.



Спустя несколько часов в правоохранительные органы обратилась еще одна посетительница музея, из сумки которой пропали около тридцати тысяч рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовные дела. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, предпринимая меры к розыску и задержанию карманников, которые орудуют в Эрмитаже.



Стоит отметить, что в ходе ежегодной интернет-встречи, состоявшейся в понедельник, на тему преступности говорил руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский. По словам директора музея, карманников, от которых страдают посетители, поймать крайне "сложно, это высший класс преступного мира".



Автор: Злата Богатова

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