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Посетительниц Эрмитажа обокрали более чем на 1 млн рублей
5.12.2018 13:10
Фото: postila.ru
В полицию Северной столицы поступило обращение от двух женщин, которые стали жертвами преступления во время посещения Эрмитажа.
По словам пострадавших, у них в общей сложности похитили более миллиона рублей.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу полицейского главка по Петербургу, обе кражи были совершены накануне, 4 декабря. Сначала у молодой женщины из наплечной сумки похитили портмоне, в котором находились несколько банковских карт. Завладев ими, злоумышленник успел обналичить свыше миллиона рублей.
Спустя несколько часов в правоохранительные органы обратилась еще одна посетительница музея, из сумки которой пропали около тридцати тысяч рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовные дела. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, предпринимая меры к розыску и задержанию карманников, которые орудуют в Эрмитаже.
Стоит отметить, что в ходе ежегодной интернет-встречи, состоявшейся в понедельник, на тему преступности говорил руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский. По словам директора музея, карманников, от которых страдают посетители, поймать крайне "сложно, это высший класс преступного мира".
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