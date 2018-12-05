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На Ставрополье четыре человека погибли в ДТП
5.12.2018 12:39
Фото: trinixy.ru
Минувшей ночью на Ставрополье четыре человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей.
Как передают региональные СМИ, смертельная авария случилась на территории Степновского района.
Со ссылкой на представителей краевого главка ГИБДД сообщается, что водитель машины ВАЗ-2109 допустил выезд на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Причины и обстоятельства ДТП, случившегося на 13-м километре трассы "Степное - Иргаклы - Ачикулак", устанавливают специалисты.
От полученных травм на месте аварии скончались четыре человека. В числе погибших - водители, 1994 и 1993 годов рождения, а также две местные жительницы, двадцати и двадцати шести лет, которые находились на пассажирских местах машины ВАЗ-2109.
Отмечается, что в месте, где зафиксировано ЧП, не было тумана или гололеда, поэтому версия о плохой погоде не рассматривается.
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