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В странах Европы и Южной Америки пойманы 90 членов итальянской Ндрангеты
11:14
Фото: qazeta.info
На территории ряда стран Европы и Южной Америки проведена масштабная операция, в результате которой удалось задержать несколько десятков членов калабрийской мафиозной организации Ндрангета. По данным агентства ANSA, совместные действия осуществляли правоохранительные органы Италии, Бельгии, Нидерландов, ФРГ и нескольких других государств.
Координировало проведение спецоперации национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом Италии, отмечается в сообщении. В результате силовикам удалось задержать важных представители организованной преступности Калабрии и Европы. По версии следствия, они могут быть причастны к множеству преступлений, в частности, наркотрафику, созданию криминальных сообществ, отмыванию незаконно полученных денежных средств.
Напомним, накануне сицилийские силовики на территории провинции Палермо задержали около пятидесяти членов "Коза ностры", в том числе, лидера криминальной группировки. 80-летний мафиози Сеттимо Минео официально являлся ювелиром. Однако в полиции убеждены что именно он ранее стал преемником Сальваторе "Тото" Риины - экс-главаря преступного сообщества, который умер в тюремной больнице около года назад.
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