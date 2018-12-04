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На одной из улиц Надыма застрелен мужчина, еще двое ранены


4.12.2018 16:42
На одной из улиц Надыма застрелен мужчина, еще двое раненыФото: livejournal.com

Следственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщают о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы, случившейся в городе Надыме.

В результате инцидента, который произошел на улице, один человек погиб, еще двое получили ранения.

В ходе предварительной проверки было установлено, что в минувшую субботу, 1 декабря, несколько жителей Надыма выясняли отношения во дворе одного из домов. После того, как двое мужчин открыли огонь по троим оппонентам, все они получили ранения. Один из них погиб на месте, двух пострадавших экстренно госпитализировали. Информации о их состоянии из официальных источников пока не поступало.

Все обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Сотрудникам местной полиции удалось по горячим следам задержать одного из подозреваемых, сейчас решается вопрос о его аресте, отметили в региональном следственном ведомстве. По итогам предварительной проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по двум статьям - "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

Автор: Злата Богатова

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