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В Коста-Рике при поисках пропавшей американки найден труп
4.12.2018 13:38
Фото: mexico24.ru
Неподалеку от места, где ранее исчезла туристка из Соединенных Штатов, был найден частично захороненный труп.
Кому могут принадлежать эти останки, сейчас выясняет полиция, передает телевизионный канал CBS.
ЧП случилось в окрестностях города Сан-Хосе, где около недели назад при невыясненных обстоятельствах исчезла 36-летняя туристка. Гражданка Соединенных Штатов пропустила рейс из Коста-Рики домой, в связи с чем ее родственники забили тревогу и поспешили обратиться в экстренные службы. Отмечается, что в последний раз женщина связывалась с близкими вечером минувшего вторника. Туристка рассказала им об отключении электричества из-за сильного дождя.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что американка покинула жилье, ранее арендованное через Airbnb, ранним утром. Она на машине выехала оттуда около пяти часов, однако ее самолет вылетал лишь в 13:30. Дорога до аэропорта при этом не могла занять более получаса. Известно также, что туристка регистрировалась на свой рейс, а также пыталась заказать Uber на более позднее время.
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