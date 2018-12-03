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Пропавший игрок столичного «Локомотива» найден погибшим на берегу реки
3.12.2018 18:44
Фото: rl0.ru
Столичная полиция проводит по факту обнаружения тела 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина.
Молодой человек был найден мертвым на юге города, около реки.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы, труп футболиста Алексея Ломакина, 2000 года рождения, обнаружен минувшей ночью на территории Южного округа российской столицы. ЧП случилось на берегу реки.
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