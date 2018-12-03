Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавший игрок столичного «Локомотива» найден погибшим на берегу реки

3.12.2018 18:44

Фото: rl0.ru



Столичная полиция проводит по факту обнаружения тела 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина.



Молодой человек был найден мертвым на юге города, около реки.



Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы, труп футболиста Алексея Ломакина, 2000 года рождения, обнаружен минувшей ночью на территории Южного округа российской столицы. ЧП случилось на берегу реки.



Согласно предварительно полученным данным, каких-либо явных признаков, которые бы указывали на насильственный характер смерти, на теле спортсмена пока выявлено не было. Информации о том, что могло стать причиной гибели молодого футболиста, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что с телом сейчас работают эксперты, заключение ожидается.



Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения об исчезновении Ломакина, мать которого обратилась за помощью в правоохранительные органы. По словам женщины, ее сын отправился на медицинские процедуры в клубный диагностический центр. После этого домой он не возвратился и на связь не выходил. Вместе с тем, поступает информация и о том, что молодой спортсмен незадолго до гибели мог проводить время в компании приятеля. Футболист и его знакомый могли употреблять алкоголь, пишут открытые источники.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 287

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.12.2018 12:44 В центре Брисбена после перестрелки идет спецоперация

В центре Брисбена после перестрелки идет спецоперация 3.12.2018 12:18 На юге Сахалина при прыжке с парашютом разбился несовершеннолетний

На юге Сахалина при прыжке с парашютом разбился несовершеннолетний 3.12.2018 06:36 В Забайкалье выявлена утечка серной кислоты

В Забайкалье выявлена утечка серной кислоты 2.12.2018 16:47 На западе Индонезии при сходе оползня на отель погибли семь студентов

На западе Индонезии при сходе оползня на отель погибли семь студентов 2.12.2018 13:30 Жительницу Красноярского края задержали за попытку украсть чужого младенца