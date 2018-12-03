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Пропавший игрок столичного «Локомотива» найден погибшим на берегу рекиПропавший игрок столичного «Локомотива» найден погибшим на берегу реки
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Пропавший игрок столичного «Локомотива» найден погибшим на берегу реки


3.12.2018 18:44
Пропавший игрок столичного «Локомотива» найден погибшим на берегу рекиФото: rl0.ru

Столичная полиция проводит по факту обнаружения тела 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина.

Молодой человек был найден мертвым на юге города, около реки.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы, труп футболиста Алексея Ломакина, 2000 года рождения, обнаружен минувшей ночью на территории Южного округа российской столицы. ЧП случилось на берегу реки.

Согласно предварительно полученным данным, каких-либо явных признаков, которые бы указывали на насильственный характер смерти, на теле спортсмена пока выявлено не было. Информации о том, что могло стать причиной гибели молодого футболиста, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что с телом сейчас работают эксперты, заключение ожидается.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения об исчезновении Ломакина, мать которого обратилась за помощью в правоохранительные органы. По словам женщины, ее сын отправился на медицинские процедуры в клубный диагностический центр. После этого домой он не возвратился и на связь не выходил. Вместе с тем, поступает информация и о том, что молодой спортсмен незадолго до гибели мог проводить время в компании приятеля. Футболист и его знакомый могли употреблять алкоголь, пишут открытые источники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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