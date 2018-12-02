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В Забайкалье выявлена утечка серной кислоты


06:36
В Забайкалье выявлена утечка серной кислотыФото: chrontime.com

В Забайкалье могла произойти утечка серной кислоты, передает ТАСС.

К месту ЧП для выяснения обстоятельств ЧП и общей оценки сложившейся ситуации направлены специалисты "Экоспаса".

Инцидент зафиксирован в городе Борзя, где на вокзале была обнаружена утечка, предположительно, серной кислоты. Токсичное вещество могло распространиться из железнодорожной цистерны, рассказали представители регионального линейного управления внутренних дел на транспорте.

Согласно официальным данным, течь была выявлена утром минувшего воскресенья, 2 декабря. Цистерну, в которой, судя по сопроводительным документам, находится серная кислота, сразу же переместили на запасной путь. Место происшествия оцепили сотрудники транспортной полиции.

Полицейские также оцепили перрон, где из-за утечки появилась небольших размеров лужа. В Борзю из Читы были направлены эксперты "Экоспаса", которым предстоит дать случившемуся оценку.

Напомним, накануне под Омском сошли с путей тридцать пять грузовых вагонов. По предварительным выводам специалистов, причиной ЧП, зафиксированного на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги примерно в 21 час по Москве, мог стать дефект рельса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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