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Названа возможная причина схода вагонов на Транссибе


14:50
Названа возможная причина схода вагонов на ТранссибеФото: livejournal.com

Причиной схода грузовых вагонов под Омском, предположительно, стал дефект рельса, передает ТАСС. Сейчас на месте ЧП активно ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Согласно первым выводам специалистов, сход вагонов грузового поезда в Омской области мг произойти из-за дефекта рельса. Об этом со ссылкой на представителей региональных экстренных ведомств передает ТАСС. Ранее в следственном ведомстве заявили о возбуждении по факту инцидента уголовного дела.

ЧП случилось на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги. Инцидент зафиксирован вечером минувшей пятницы, 30 ноября, около 21 часов по московскому времени. В пресс-службе СвЖД сообщили, что в общей сложности с путей сошли тридцать пять грузовых вагонов.

При аварии нарушился габарит соседнего пути, выявлено повреждение контактной сети. Сейчас активно ведутся ремонтно-восстановительные мероприятия.

В СМИ ранее появились сообщения об изменениях в расписании после ЧП под Омском. В частности, задерживались семь поездов, следовавших из Москвы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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