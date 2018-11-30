|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названа возможная причина схода вагонов на Транссибе
14:50
Фото: livejournal.com
Причиной схода грузовых вагонов под Омском, предположительно, стал дефект рельса, передает ТАСС. Сейчас на месте ЧП активно ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Согласно первым выводам специалистов, сход вагонов грузового поезда в Омской области мг произойти из-за дефекта рельса. Об этом со ссылкой на представителей региональных экстренных ведомств передает ТАСС. Ранее в следственном ведомстве заявили о возбуждении по факту инцидента уголовного дела.
ЧП случилось на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги. Инцидент зафиксирован вечером минувшей пятницы, 30 ноября, около 21 часов по московскому времени. В пресс-службе СвЖД сообщили, что в общей сложности с путей сошли тридцать пять грузовых вагонов.
При аварии нарушился габарит соседнего пути, выявлено повреждение контактной сети. Сейчас активно ведутся ремонтно-восстановительные мероприятия.
В СМИ ранее появились сообщения об изменениях в расписании после ЧП под Омском. В частности, задерживались семь поездов, следовавших из Москвы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|