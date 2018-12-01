Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США

13:08

Фото: newizv.ru



В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС Соединенных Штатов. Как передают американские СМИ со ссылкой на официальное заявление ведомства, речь не идет о насильственной смерти. Вице-адмирал Скотт Стирни умер в собственной резиденции.



На территории королевства Бахрейн найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС Соединенных Штатов. Как указано в тексте официального заявления, которое ранее распространило американское ведомство, вице-адмирал Скотт Стирни скончался в минувшую субботу, 1 декабря, в своей резиденции.



Правоохранительные органы Бахрейна совместно с коллегами из США приступили к расследованию по факту случившегося. Вместе с тем, уже известно, что речь скорее всего идет о смерти в силу естественных причин - никаких свидетельств криминала пока не выявлено. Какой-либо другой информации о вероятных причинах кончины вице-адмирала из официальных источников пока не поступало.



Уже известно, что исполнять обязанности Стирни пока предстоит Полу Шлизу, который ранее занимал пост заместителя командующего.



Автор: Злата Богатова

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