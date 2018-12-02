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Установлена личность мужчины, стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре


2.12.2018 01:10
Установлена личность мужчины, стрелявшего в бойцов Росгвардии в КраснодареФото: livejournal.com

Установлена личность злоумышленника, атаковавшего сотрудников Росгвардии в Краснодаре, передает ТАСС.

Напомним, в результате инцидента были ранены два силовика. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

Как заявили представители краевого СУ СКР, на протяжении последнего года стрелявший по силовикам мужчина проживал в Краснодаре. В ведомстве уточнили, что нападавшему было тридцать шесть лет. Мотивы его действий устанавливаются.

Инцидент произошел вечером 29 ноября, когда к машине сотрудников Росгвардии подошел мужчина и открыл по ним стрельбу через окно. В ходе расследования, начатого по факту ЧП в Краснодаре, ранее уже выяснилось, что нападение было подготовлено заранее - при себе злоумышленник имел еще один пистолет и нож.

Один из пострадавших уже выписан, состояние второго врачи оценивают как тяжелое. Сотруднику Росгвардии ранее сделали экстренную операцию, рассказали представители ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

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