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В Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии
29.11.2018 19:32
Фото: svpressa.ru
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, в момент ЧП сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей.
В результате пострадали двое росгвардейцев. Ответным огнем они нейтрализовали нападавшего. По словам Валерия Грибакина, неизвестный подошел к автомобилю, в котором сидели находившиеся при исполнении сотрудники ведомства. Злоумышленник начал стрелять через стекло. Ранения, полученные двумя росгвардейцами, не представляют угрозы жизни.
Уточняется, что один из сотрудников ведомства был ранен в голову по касательной, а у другого пострадала рука. Кроме того, представитель Росгвардии подчеркнул, что действия его коллег при нападении полностью соответствовали инструкции.
Информации о личности нападавшего, типе оружия, из которого он стрелял, и вероятных мотивах, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
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