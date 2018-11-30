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Нападение на сотрудников Росгвардии в Краснодаре было спланировано заранее
30.11.2018 15:59
Фото: bragazeta.ru
Мужчина, атаковавший в Краснодаре сотрудников Росгвардии, готовился к нападению, передает ТАСС.
Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, злоумышленник имел при себе еще один пистолет и нож.
Нейтрализованный в Краснодаре злоумышленник планировал нападение заранее. В момент, когда он открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, он имел при себе еще один пистолет и нож.
Напомним, в результате инцидента пострадали двое силовиков. Состояние одного из раненых остается тяжелым. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.
Мотивы преступления устанавливаются. Сведений о личности нападавшего из официальных источников пока не поступало.
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