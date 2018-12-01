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София Ротару отказалась от участия в «Песне года», чтобы не провоцировать украинских радикалов
1.12.2018 23:50
Фото: totalcdn.kz
В этом году певицы Софии Ротару не будет среди участников традиционного концерта "Песня года", передает РИА Новости.
Информация поступила от администратора звезды.
По словам официального представителя Софии Ротару, певица не участвует в концерте "Песня года", проходящем сегодня в СК "Олимпийский". Администратор звезды подтвердил сведения, ранее распространившиеся в СМИ, о том, что Ротару приняла решение не ехать в Москву.
Как писала ранее "Комсомольская правда", отказ певицы ехать на концерт "Песня года" связан с введением на Украине военного положения. Отмечалось, что известная исполнительница, творчество которой пользуется большой популярностью у российской публики, не зане захотела "накалять ситуацию", провоцируя "радикально настроенных соотечественников".
Стоит отметить, что София Ротару практически ежегодно (за исключением 2002 года) становилась участницей этого музыкального конкурса. За период с 1973 года песни певицы более сорока раз выходили в финал. Конкурентами Ротару становились лишь такие мэтры отечественной сцены как Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.
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