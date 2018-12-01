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В Дагестане три человека погибли в ДТП


1.12.2018 11:01
В Дагестане три человека погибли в ДТПФото: runaruna.ru

На территории Дагестана в автомобильной аварии погибли три человека, передает ТАСС.

По предварительным данным, близ населенного пункта Бабаюрт произошло столкновение легкового автомобиля и внедорожника. Обстоятельства смертельного ДТП сейчас выясняют автоинспекторы.

Информацию об инциденте уже подтвердили в республиканском главке МВД. В ведомстве добавили, что сигнал о ЧП поступил на пульт экстренных служб минувшей ночью, около часа по московскому времени.

Как заявили в пресс-службе полицейского главка по Дагестану, столкнулись автомобили ВАЗ и джипа Toyota. жертвами аварии стали все, кто находился в машине отечественного производства. Один из них погиб на месте аварии, двое скончались, когда их доставили в медицинское учреждение.

Сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников пока не поступало. На месте продолжают работу сотрудники оперативно-следственной группы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 296

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