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На Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧП
30.11.2018 23:59
Фото: usatourvip.com
Власти американского штата Аляска, где произошло сильное землетрясение, объявили о введении режима чрезвычайного положения.
Магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла.
Как написал губернатор Аляски Билл Уокер в своем Twitter, из-за сильного землетрясения он принял решение объявить режим ЧС. Глава региона при этом подчеркнул, что продолжает поддерживать прямую связь с Белым домом.
В заявлении губернатора указано, что его администрация сформировала оперативный штаб. В настоящее время идет тщательное отслеживание сведений об афтершоках. Власти также приступили к работе по оценке ущерба, который стихия нанесла инфраструктуре.
По данным специалистов, очаг землетрясения находился на расстоянии около тринадцати километров к северу от самого крупного города Аляски - Анкориджа. Эпицентр залегал на глубине более сорока километров. Вскоре после основного толчка, магнитуда которого превысила семь баллов, зафиксировали ряд афтершоков. Наиболее мощный из них достигал магнитуды 5,8.
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