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В Забайкалье арестован мужчина, силой напоивший жену уксусной кислотой
30.11.2018 23:40
Фото: medikforum.ru
Полиция Читы задержала 33-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели супруги. Суд уже вынес решение о его аресте.
По версии следствия, мужчина силой напоил жену уксусной кислотой.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Забайкалья, суд уже арестовал 33-летнего жителя Читы. Как полагают следователи, подозреваемый намеревался убить жену, а также выдать ее смерть за суицид.
В результате мужчина силой напоил супругу уксусной кислотой. По версии следствия, во время очередной семейной ссоры, он повалил несчастную женщину на пол и силой влил в ее рот едкое вещество. Пострадавшая была доставлена в больницу, однако врачи оказались бессильны. Спустя двое суток она скончалась.
Отмечается, что подозреваемый после кончины супруги сам явился с заявлением в правоохранительные органы, пытаясь создать впечатление самоубийства покойной. Но в ходе проверки следователям удалось выявить некоторые признаки, которые свидетельствовали о насильственной гибели женщины. Позднее эту версию подтвердили и эксперты, которые провели судебные исследования.
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