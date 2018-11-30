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Оставшийся без квартиры Шура высказал обвинения в адрес Лужкова
30.11.2018 22:40
Фото: msocium.ru
Российский певец Александр Медведев, добившийся в прошлом известности под псевдонимом Шура, винит в своих бедах сына бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, передают СМИ со ссылкой на заявление адвоката звезды Алексея Панфилова.
По словам юриста, интересы его подзащитного пострадали из-за аферы, которую провернула строительная компания "Градострой". В 2003 году певец купил у них квартиру, однако в день оформления сделки застройщик заключил еще одну сделку — с экс-сотрудником компании "Столица". Затем артиста убедили, что в договоре, который он подписал, речь идет о дарении недвижимости. Адвокат Шуры заявил, что в действительности этого не было.
Панфилов подчеркнул, что певец "никому ничего не дарил", однако учредители вышеуказанных компаний, среди которых, в частности, сын бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, смогли запутать Шуру. Теперь артист пытается восстановить справедливость и вернуть себе дорогую квартиру.
Ранее Шура уже подал иск в столичный Черемушкинский суд. По словам артиста, недвижимостью, которая ему принадлежит, обманным путем завладел другой человек. Мошенник просто вписал собственное имя в контракт. В результате несколько неизвестных, пытаясь проникнуть в дом артиста, предъявили некие документы. В соответствии с ними, у Шуры нет никаких прав на недвижимость стоимостью около тридцати пяти миллиона рублей.
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