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В Лондоне за £2 млн распродали коллекцию книг русских писателей


30.11.2018 22:40
В Лондоне за £2 млн распродали коллекцию книг русских писателейФото: vk.me

В Лондоне состоялись торги, на которых были представлены редчайшие книги.  из коллекции американского юриста Роберта Идена Мартина.

Организаторы выручили за старинные русские книги и манускрипты свыше двух миллионов фунтов.

Лидером торгов, проводившихся аукционным домом Christie's, стало первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Книга Николая Гоголя ушла с молотка за 175 тысяч фунтов. За подарочный экземпляр первого издания "Камня" Осипа Мандельштама, в котором есть дарственная надпись автора поэту Вячеславу Иванову, покупатель отдал 119 тысяч фунтов.

Среди лотов была и изданная отдельно в 1825 году первая глава "Евгения Онегина" Александра Пушкина в оригинальной обложке. При предварительной оценке в 30–50 тысяч она была продана за 100 тысяч фунтов. Вниманию ценителей раритетов предлагалось свыше двух сотен лотов, большинство из которых датировались периодом с начала XIX до середины XX веков.

Ранее в британской столице за два с половиной миллиона долларов продали виолончель, принадлежавшую в прошлом Мстиславу Ростроповичу. Уникальный струнный инструмент был создан одним из учеников Антонио Страдивари - знаменитым мастером Джованни Гваданини.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 267

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