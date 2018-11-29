В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини

ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: В одной из больниц Красноярска при попытке похитить новорожденного травмировали мать ребенка
СМИ: В одной из больниц Красноярска при попытке похитить новорожденного травмировали мать ребенка
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли Дженнер
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли Дженнер
По делу о смерти актера Марьянова предъявлено обвинение директору подмосковного центра
По делу о смерти актера Марьянова предъявлено обвинение директору подмосковного центра
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
В Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам РосгвардииВ Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии
В США умер россиянин, находившийся в заключении около годаВ США умер россиянин, находившийся в заключении около года
В Иркутской области погибли трое детей, оставленные без присмотраВ Иркутской области погибли трое детей, оставленные без присмотра
Квентин Тарантино тайно женился в Лос-АнджелесеКвентин Тарантино тайно женился в Лос-Анджелесе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини


29.11.2018 11:19
В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель ГваданиниФото: pravnovosti.ru

В Лондоне за два с половиной миллиона долларов (порядка полутора миллиардов рублей) продали виолончель, принадлежавшую в прошлом отечественному музыканту Мстиславу Ростроповичу.

Как передает ТАСС, другой инструмент из той же коллекции ушел с молотка за 782 тысячи долларов.

В британской столице ушла с молотка уникальная виолончель работы известного итальянского мастера Джованни Гваданини, учившегося у Антонио Страдивари. В прошлом старинный музыкальный инструмент принадлежал Мстиславу Ростроповичу. На торгах, которые проводил аукционный дом Sotheby's, покупатель отдал за виолончель почти два с половиной миллиона долларов - лот оказался наиболее дорогостоящим на прошедших торгах.

Виолончель, сделанная в 1783 году в Турине, была куплена Ростроповичем в 2000 году. Когда ее доставили в парижскую квартиру музыканта, он принял решение о покупке очень быстро, едва коснувшись смычком струн. Как рассказывал позже сам музыкант, в восемнадцатилетнем возрасте он одержал победу на проходившем в Москве III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. В то время Ростропович был убежден, что играет на виолончели Гваданини. В 1974 году, когда Ростропович уехал за пределы Советского Союза, он смог показать свой инструмент швейцарскому эксперту. Как оказалось, виолончель не имела ничего общего с работами известнейшего итальянского мастера. Именно в тот момент, признавался исполнитель в интервью, он дал себе обещание: однажды у него появится инструмент Гваданини.

Среди предметов из коллекции Мстислава Ростроповича и его жены, знаменитой оперной певицы Галины Вишневской в Лондоне также была представлена еще одна виолончель, созданная в первой половине восемнадцатого века лютьером Санто Серафином. Изготовленный в Венеции инструмент ушел с молотка за 782 тысячи долларов. Около шестидесяти тысяч долларов организаторы смогли выручить за рояль австрийской фирмы Bösendorfer. Клавиши этого инструмента помнят не только самого маэстро, но и многих других выдающихся музыкантов, в частности, за него садились Альфред Шнитке и Артур Рубинштейн.

За скульптуру "Скрипка", подаренную музыканту его другом Сальвадором Дали, покупатель не пожалел отдать более ста тысяч долларов.

Среди более трехсот лотов также были представлены мебель, произведения искусства, ценные книги и драгоценности, в том числе, украшенное бриллиантами кольцо Cartier с колумбийским изумрудом-кабошоном в 63,3 карата и ожерелье из бриллиантов с огромным изумрудом. Коллекция была выставлена на торги дочерьми Ростроповича и Вишневской - Еленой и Ольгой. Совокупная выручка аукциона превысила пять миллионов долларов.

Напомним, в минувший понедельник, 26 ноября, аукционный дом Christie's провел в Лондоне торги, где были представлены предметы русского искусства. Организаторам удалось выручить в общей сложности более девяти миллионов долларов. Лидером торгов ожидаемо оказалась императорская фарфоровая ваза, ранее находившаяся в частном собрании в Испании. Значительный интерес ценители искусства проявили и к произведениям отечественного искусства XIX века, в частности, картине "Закат в Венеции", которую в 1873 году написал известный художник Иван Айвазовский. Полотно ушло с молотка за 780 тысяч долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 315

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Адвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала делоАдвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала дело
В США локализовали крупнейший в истории Калифорнии лесной пожарВ США локализовали крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар
В Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам РосгвардииВ Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии
В Калининграде вандалы облили краской памятник КантуВ Калининграде вандалы облили краской памятник Канту
В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель ГваданиниВ Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru