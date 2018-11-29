Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини

29.11.2018 11:19

Фото: pravnovosti.ru



В Лондоне за два с половиной миллиона долларов (порядка полутора миллиардов рублей) продали виолончель, принадлежавшую в прошлом отечественному музыканту Мстиславу Ростроповичу.



Как передает ТАСС, другой инструмент из той же коллекции ушел с молотка за 782 тысячи долларов.



В британской столице ушла с молотка уникальная виолончель работы известного итальянского мастера Джованни Гваданини, учившегося у Антонио Страдивари. В прошлом старинный музыкальный инструмент принадлежал Мстиславу Ростроповичу. На торгах, которые проводил аукционный дом Sotheby's, покупатель отдал за виолончель почти два с половиной миллиона долларов - лот оказался наиболее дорогостоящим на прошедших торгах.



Виолончель, сделанная в 1783 году в Турине, была куплена Ростроповичем в 2000 году. Когда ее доставили в парижскую квартиру музыканта, он принял решение о покупке очень быстро, едва коснувшись смычком струн. Как рассказывал позже сам музыкант, в восемнадцатилетнем возрасте он одержал победу на проходившем в Москве III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. В то время Ростропович был убежден, что играет на виолончели Гваданини. В 1974 году, когда Ростропович уехал за пределы Советского Союза, он смог показать свой инструмент швейцарскому эксперту. Как оказалось, виолончель не имела ничего общего с работами известнейшего итальянского мастера. Именно в тот момент, признавался исполнитель в интервью, он дал себе обещание: однажды у него появится инструмент Гваданини.



Среди предметов из коллекции Мстислава Ростроповича и его жены, знаменитой оперной певицы Галины Вишневской в Лондоне также была представлена еще одна виолончель, созданная в первой половине восемнадцатого века лютьером Санто Серафином. Изготовленный в Венеции инструмент ушел с молотка за 782 тысячи долларов. Около шестидесяти тысяч долларов организаторы смогли выручить за рояль австрийской фирмы Bösendorfer. Клавиши этого инструмента помнят не только самого маэстро, но и многих других выдающихся музыкантов, в частности, за него садились Альфред Шнитке и Артур Рубинштейн.



За скульптуру "Скрипка", подаренную музыканту его другом Сальвадором Дали, покупатель не пожалел отдать более ста тысяч долларов.



Среди более трехсот лотов также были представлены мебель, произведения искусства, ценные книги и драгоценности, в том числе, украшенное бриллиантами кольцо Cartier с колумбийским изумрудом-кабошоном в 63,3 карата и ожерелье из бриллиантов с огромным изумрудом. Коллекция была выставлена на торги дочерьми Ростроповича и Вишневской - Еленой и Ольгой. Совокупная выручка аукциона превысила пять миллионов долларов.



Напомним, в минувший понедельник, 26 ноября, аукционный дом Christie's провел в Лондоне торги, где были представлены предметы русского искусства. Организаторам удалось выручить в общей сложности более девяти миллионов долларов. Лидером торгов ожидаемо оказалась императорская фарфоровая ваза, ранее находившаяся в частном собрании в Испании. Значительный интерес ценители искусства проявили и к произведениям отечественного искусства XIX века, в частности, картине "Закат в Венеции", которую в 1873 году написал известный художник Иван Айвазовский. Полотно ушло с молотка за 780 тысяч долларов.



Автор: Злата Богатова

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