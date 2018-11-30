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В Екатеринбурге разыскивают грабителей, катавших на санках похищенный сейф
30.11.2018 22:40
Фото: rl0.ru
Полиция уральской столицы разыскивает злоумышленников, похитивших из чужой квартиры стокилограммовый сейф, в котором, предположительно, было более десяти миллионов рублей.
ЧП случилось в одном из домов по улице Татищева Екатеринбурга.
Со ссылкой на источники в местной полиции уральские СМИ сообщают о некоторых подробностях совершенного преступления. Как стало известно, двое грабителей проникли в квартиру, взломав дверь при помощи отмычек. Злоумышленники пытались взломать и сейф, однако на месте сделать это им не удалось.
Отчаявшись открыть тяжелый сейф, воры решили вынести его из квартиры, вероятно, чтобы продолжить попытки в другом месте. С этой целью преступники завернули его в простыню и увезли в неизвестном направлении, воспользовавшись санками. Момент, когда похитители удалялись от подъезда, был запечатлен уличной камерой видеонаблюдения.
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