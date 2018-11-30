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В крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сына
30.11.2018 22:39
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Мужчина, погибший в страшной аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск в минувший четверг, в прошлом был так называемым криминальным авторитетом.
Вместе с известным на Урале 58-летним Степаном Миловановым погибли двое его сыновей.
Сыновья Милованова, ехавшие в одной машине с отцом, скончались на месте от полученных травм. Молодым людям было двадцать один и тридцать один год. Кроме криминального авторитета и его сыновей в автомобиле находился мужчина 1960 года рождения, его личность пока остается неизвестной.
В результате ДТП также погиб водитель манипулятора TATA. Он первым принял на себя удар от столкновения с открепившимся от грузовика "Вольво" прицепом.
По данным российских СМИ, проживавший в последнее время в Челябинске Степан Милованов в прошлом не раз был судим, его признавали виновным в разбоях, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть потерпевшего. Кроме того, на Южном Урале ходили слухи о том, что преступный авторитет может быть неким образом связан с Михаилом Юревичем, который ранее занимал пост губернатора Челябинской области.
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