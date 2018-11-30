ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США предъявили обвинение экс-сотруднице полиции, по ошибке убившей афроамериканца
В США предъявили обвинение экс-сотруднице полиции, по ошибке убившей афроамериканца
В крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сына
В крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сына
Брилев прокомментировал рекомендации Познера по поводу британского гражданства
Брилев прокомментировал рекомендации Познера по поводу британского гражданства
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названа возможная причина схода вагонов на ТранссибеНазвана возможная причина схода вагонов на Транссибе
На Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧПНа Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧП
В Сети высмеяли дипломатическое недоразумение с прибытием Макрона в АргентинуВ Сети высмеяли дипломатическое недоразумение с прибытием Макрона в Аргентину
В крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сынаВ крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сына
В США предъявили обвинение экс-сотруднице полиции, по ошибке убившей афроамериканцаВ США предъявили обвинение экс-сотруднице полиции, по ошибке убившей афроамериканца

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сына


30.11.2018 22:39
В крупном ДТП на Южном Урале погиб криминальный авторитет и два его сынаФото: ГУ МВД по Челябинской области

Мужчина, погибший в страшной аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск в минувший четверг, в прошлом был так называемым криминальным авторитетом.

Вместе с известным на Урале 58-летним Степаном Миловановым погибли двое его сыновей.

Сыновья Милованова, ехавшие в одной машине с отцом, скончались на месте от полученных травм. Молодым людям было двадцать один и тридцать один год. Кроме криминального авторитета и его сыновей в автомобиле находился мужчина 1960 года рождения, его личность пока остается неизвестной.

В результате ДТП также погиб водитель манипулятора TATA. Он первым принял на себя удар от столкновения с открепившимся от грузовика "Вольво" прицепом.

По данным российских СМИ, проживавший в последнее время в Челябинске Степан Милованов в прошлом не раз был судим, его признавали виновным в разбоях, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть потерпевшего. Кроме того, на Южном Урале ходили слухи о том, что преступный авторитет может быть неким образом связан с Михаилом Юревичем, который ранее занимал пост губернатора Челябинской области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На юге Египта ученые нашли гробницу XIII века до н.э. с мумиямиНа юге Египта ученые нашли гробницу XIII века до н.э. с мумиями
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли ДженнерСамой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли Дженнер
Названа возможная причина схода вагонов на ТранссибеНазвана возможная причина схода вагонов на Транссибе
В Лондоне продана самая дорогая в мире бутылка вискиВ Лондоне продана самая дорогая в мире бутылка виски
Британцам, которые не дают своим кошкам мясо, пригрозили тюрьмойБританцам, которые не дают своим кошкам мясо, пригрозили тюрьмой

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru