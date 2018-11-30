|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США предъявили обвинение экс-сотруднице полиции, по ошибке убившей афроамериканца
30.11.2018 22:39
Фото: volyninfo.com
В Соединенных Штатах предъявили обвинение бывшей сотруднице полиции, которая по ошибке убила афроамериканца.
Как рассказывала сама Амбер Гайгер, она случайно зашла в чужую квартиру и испугалась, думая, что в ее дом забрался злоумышленник.
Инцидент расследуется в американском штате Даллас, где в минувшем сентябре был убит афроамериканец. Сотрудницу полиции, которая открыла огонь по случайно встреченному человеку, вскоре уволили из правоохранительных органов. В случае, если суд признает Амбер Гайгер виновной в убийстве, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Согласно материалам дела, в минувшем сентябре женщина, возвращавшаяся домой, перепутала этажи. Заметив, что дверь квартиры открыта, а в помещении находится незнакомый мужчина, Гайгер сразу начала стрелять на поражение. В тот момент ей казалось, что в ее дом проник грабитель. От полученных ранений афроамериканец погиб на месте.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|