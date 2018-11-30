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МВД: Записки с угрозой взрыва многоэтажек в Сургуте оставляла 17-летняя девушка
30.11.2018 22:39
Фото: livejournal.com
В городе Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) полиция задержала семнадцатилетнюю местную жительницу, передает агентство "Интерфакс-Урал".
Девушка уже призналась в том, что распространяла записки с угрозой взрыва жилых многоэтажек.
Как пояснили в пресс-службе городского полицейского главка, оперативники продолжают беседовать с задержанной. Подозреваемая уже призналась, что писала и распространяла пугающие послания, однако зачем она этого делала, пока остается неизвестным. Отмечается, что задержанная девушка в настоящее время нигде не учится и не работает, проживает с родителями.
Ранее в полицию обратились местные жители, обнаружившие в своих многоэтажных домах зловещие записки - аноним сообщал о том, что в здании якобы может произойти взрыв. По факту случившегося возбудили дело по уголовной статье о заведомо ложном сообщении об теракте.
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