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В Удмуртии выясняют обстоятельства гибели двух женщин и девочки
30.11.2018 21:22
Фото: vk.me
Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек.
Тела двух женщин и ребенка были найдены в городе Глазове. По данным региональных СМИ, речь может идти о групповом суициде.
Как отмечает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике, по итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по двум статьям - об убийстве малолетнего и о доведении до самоубийства. Обстоятельства, толкнувшие женщин на отчаянный шаг, выясняют следователи.
ЧП случилось на улице Пехтина в городе Глазове, где были найдены тела двух женщин и девочки. По мнению экспертов, причиной смерти стало падение с большой высоты. Личность погибших установлена, ими оказались проживавшие неподалеку родственники - 55-летняя пенсионерка, ее 35-летняя дочь и девятилетняя внучка.
В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что в квартире погибших остался еще один малолетний ребенок. Мать девочки, решившаяся на добровольный уход из жизни, при этом не оставила никаких записок.
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