В Удмуртии выясняют обстоятельства гибели двух женщин и девочки

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россиян предупреждают об увеличении числа случаев заражения лихорадкой Денге в Доминикане
Россиян предупреждают об увеличении числа случаев заражения лихорадкой Денге в Доминикане
Нападение на сотрудников Росгвардии в Краснодаре было спланировано заранее
Нападение на сотрудников Росгвардии в Краснодаре было спланировано заранее
Израильские эксперты обнаружили на древнем кольце надпись с именем Понтия Пилата
Израильские эксперты обнаружили на древнем кольце надпись с именем Понтия Пилата
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названа возможная причина схода вагонов на ТранссибеНазвана возможная причина схода вагонов на Транссибе
На Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧПНа Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧП
В Сети высмеяли дипломатическое недоразумение с прибытием Макрона в АргентинуВ Сети высмеяли дипломатическое недоразумение с прибытием Макрона в Аргентину
Брилев прокомментировал рекомендации Познера по поводу британского гражданстваБрилев прокомментировал рекомендации Познера по поводу британского гражданства
В список наследия ЮНЕСКО включили искусство вышивания чакана в ТаджикистанеВ список наследия ЮНЕСКО включили искусство вышивания чакана в Таджикистане

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Удмуртии выясняют обстоятельства гибели двух женщин и девочки


30.11.2018 21:22
В Удмуртии выясняют обстоятельства гибели двух женщин и девочкиФото: vk.me

Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек.

Тела двух женщин и ребенка были найдены в городе Глазове. По данным региональных СМИ, речь может идти о групповом суициде.

Как отмечает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике, по итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по двум статьям - об убийстве малолетнего и о доведении до самоубийства. Обстоятельства, толкнувшие женщин на отчаянный шаг, выясняют следователи.

ЧП случилось на улице Пехтина в городе Глазове, где были найдены тела двух женщин и девочки. По мнению экспертов, причиной смерти стало падение с большой высоты. Личность погибших установлена, ими оказались проживавшие неподалеку родственники - 55-летняя пенсионерка, ее 35-летняя дочь и девятилетняя внучка.

В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что в квартире погибших остался еще один малолетний ребенок. Мать девочки, решившаяся на добровольный уход из жизни, при этом не оставила никаких записок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 302

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Украина намерена просить Турцию закрыть Босфорский пролив для РоссииУкраина намерена просить Турцию закрыть Босфорский пролив для России
В Казани к 6 годам колонии приговорили стритрейсера, из-за которого погиб дорожный инспекторВ Казани к 6 годам колонии приговорили стритрейсера, из-за которого погиб дорожный инспектор
В США локализовали крупнейший в истории Калифорнии лесной пожарВ США локализовали крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар
Адвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала делоАдвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала дело
Артисты Росгосцирка стали победителями международного фестиваля в КитаеАртисты Росгосцирка стали победителями международного фестиваля в Китае

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru