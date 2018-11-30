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В Стамбуле заочно арестовали саудовцев, причастных к убийству Хашкаджи
30.11.2018 14:56
Фото: hournews.net
Уголовный суд Стамбула, удовлетворив соответствующий запрос Генпрокуратуры, принял решение об аресте саудовских подданных, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста.
По данным зарубежных СМИ, ордер выдан на заочный арест пятнадцати лиц.
Как пишет газета Yeni Safak, по запросу Генеральной прокуратуры Стамбула ссуд выдал санкцию на заочный арест пятнадцати саудовцев. Предполагается, что в скором времени Анкара направит в Эр-Рияд запрос на экстрадицию фигурантов этого резонансного дела.
Ранее подозреваемым заочно предъявили обвинение в жестокой и предумышленной расправе над оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи. Речь идет о пятнадцати подданных Саудовской Аравии, которые прибыли в Стамбул незадолго до убийства. Турецкая газета в своей публикации перечислила имена подозреваемых.
Не так давно глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о том, что преступники не могли действовать самостоятельно. Ознакомившись с аудиозаписями, сделанными в момент расправы, министр пришел к выводу, что они выполняли приказ сверху.
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