ИнтерНовости - новости в стране и мире
Концерт рэпера Элджея в Якутске не состоится
Концерт рэпера Элджея в Якутске не состоится
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
В Псковской области пожар унес жизни шести человек
 В Псковской области пожар унес жизни шести человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков прокомментировал заявление Порошенко о запросе разговора с ПутинымПесков прокомментировал заявление Порошенко о запросе разговора с Путиным
В Ливане убили британского радиоведущегоВ Ливане убили британского радиоведущего
В Саратовской области найдена мертвой семья из пяти человекВ Саратовской области найдена мертвой семья из пяти человек
Правозащитники готовят запрос в прокуратуру о «женском обрезании» в клиниках МосквыПравозащитники готовят запрос в прокуратуру о «женском обрезании» в клиниках Москвы
Чавушоглу: Убийцы журналиста Хашкаджи расчленяли его тело под музыкуЧавушоглу: Убийцы журналиста Хашкаджи расчленяли его тело под музыку

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Чавушоглу: Убийцы журналиста Хашкаджи расчленяли его тело под музыку


27.11.2018 21:24
МИд ТурцииФото: rusvesna.su
МИд Турции

Убийцы журналиста Хашкаджи расчленяли его тело под музыку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ознакомившись с аудиозаписями, сделанными в момент расправы, министр пришел к выводу, что преступники не могли действовать самостоятельно.

Все, кто оказался причастен к расправе над оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи, не могли действовать самостоятельно, заявил глава турецкого дипломатического ведомства. Выдержки из интервью, которое Мевлют Чавушоглу дал германскому изданию Suddeutsche Zeitung, приводит сегодня агентство Anadolu.

Как подчеркнул министр, в Анкаре не верят, что лица, прибывшие из Эр-Рияда, посмели бы совершать подобные действия автономно. Турецкая сторона уже уверена в этом, однако продолжать разговор на эту тему можно лишь располагая соответствующими доказательствами.

Чавушоглу напомнил о предположениях, согласно которым к убийству Хашкаджи может иметь отношение кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Ранее глава Соединенных Штатов, высказавшись об этом, не проявил четкой уверенности. По словам министра, Дональд Трамп лишь допустил возможность того, что кронпринц был в курсе планировавшейся расправы. Американский лидер сказал: "Может быть, он знал, а может, и нет".

По словам главы турецкого МИД, он уже прослушал записи, судя по которым, умышленное убийство Хашкаджи было совершено примерно за семь минут. Было слышно, как судмедэксперт, в тот же день прибывший в Стамбул из Эр-Рияда, отдавал приказ. Чавушоглу также отметил, что человек "получал удовольствие" от происходящего - ему даже потребовалось музыкальное сопровождение, когда они расчленяли останки Хашкаджи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 298

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Трамп: Мексика должна любыми способами разворачивать мигрантов от границ СШАТрамп: Мексика должна любыми способами разворачивать мигрантов от границ США
Ким Чон Ян избран президентом ИнтерполаКим Чон Ян избран президентом Интерпола
Во Владивостоке задержали виновника смертельной дорожной аварииВо Владивостоке задержали виновника смертельной дорожной аварии
УФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимыхУФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимых
ФСБ: в России предотвратили ряд нападений на школыФСБ: в России предотвратили ряд нападений на школы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru