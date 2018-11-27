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Чавушоглу: Убийцы журналиста Хашкаджи расчленяли его тело под музыку
27.11.2018 21:24
Фото: rusvesna.su
МИд Турции
Убийцы журналиста Хашкаджи расчленяли его тело под музыку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ознакомившись с аудиозаписями, сделанными в момент расправы, министр пришел к выводу, что преступники не могли действовать самостоятельно.
Все, кто оказался причастен к расправе над оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи, не могли действовать самостоятельно, заявил глава турецкого дипломатического ведомства. Выдержки из интервью, которое Мевлют Чавушоглу дал германскому изданию Suddeutsche Zeitung, приводит сегодня агентство Anadolu.
Как подчеркнул министр, в Анкаре не верят, что лица, прибывшие из Эр-Рияда, посмели бы совершать подобные действия автономно. Турецкая сторона уже уверена в этом, однако продолжать разговор на эту тему можно лишь располагая соответствующими доказательствами.
Чавушоглу напомнил о предположениях, согласно которым к убийству Хашкаджи может иметь отношение кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Ранее глава Соединенных Штатов, высказавшись об этом, не проявил четкой уверенности. По словам министра, Дональд Трамп лишь допустил возможность того, что кронпринц был в курсе планировавшейся расправы. Американский лидер сказал: "Может быть, он знал, а может, и нет".
По словам главы турецкого МИД, он уже прослушал записи, судя по которым, умышленное убийство Хашкаджи было совершено примерно за семь минут. Было слышно, как судмедэксперт, в тот же день прибывший в Стамбул из Эр-Рияда, отдавал приказ. Чавушоглу также отметил, что человек "получал удовольствие" от происходящего - ему даже потребовалось музыкальное сопровождение, когда они расчленяли останки Хашкаджи.
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