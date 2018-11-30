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В Казани к 6 годам колонии приговорили стритрейсера, из-за которого погиб дорожный инспектор
30.11.2018 12:55
Фото: vk.me
В Татарстане огласили приговор по делу Артура Сатрутдинова, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб сотрудник Госавтоинспекции.
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", обвиняемый был признан виновным.
Дело казанского стритрейсера рассматривал Верховный суд республики. Согласно вынесенному вердикту, Артура Сатрутдинова приговорили к наказанию в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать его осужденный будет в колонии общего режима. При вынесении приговора учитывалось, что преступление было совершено, пока Сатрутдинов отбывал условное наказание. Кроме того, он находился на учете в наркологическом диспансере.
Резонансное ДТП случилось в ночь на 27 апреля. Сатрутдинов, управлявший автомобилем БВМ, на большой скорости допустил столкновение с патрульным автомобилем, который преградил ему путь на перекрестке. В результате аварии, произошедшей на пересечении улиц Декабристов и Волгоградской, в больницу были экстренно доставлены двое сотрудников полиции и водитель иномарки. Один из автоинспекторов, несмотря на все усилия медиков умер, так и придя в сознание.
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