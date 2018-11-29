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В КБР уничтожены планировавшие покушение члены религиозно-экстремистской ячейки
29.11.2018 23:23
Фото: flexcom.ru
В КБР нейтрализованы трое членов религиозно-экстремистской ячейки, передает агентство "Интерфакс".
По данным правоохранителей, ликвидированные злоумышленники намеревались совершить убийства.
Спецоперация проводилась на территории Майского района Кабардино-Балкарии. В результате сотрудникам ФСБ, действовавшим совместно с представителями местной полиции, удалось ликвидировать трех злоумышленников. Входившие в состав религиозно-экстремистской организации, они намеревались совершить нападение на силовиков и предпринимателей.
В ходе задержания бандиты попытались оказывать вооруженное сопротивление, после чего завязалась перестрелка. Ответным огнем силовики смертельно ранили всех троих преступников. Позднее при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты оружие и средства поражения.
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