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В Италии освобождены все заложники, захваченные в колледже
29.11.2018 22:11
Фото: trinixy.ru
Полиция итальянского города Фьюджи освободила взятых в заложники директора и учащихся местного колледжа.
Как передает Rainews, сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину.
По данным регионального полицейского управления, злоумышленник сначала захватил в заложники директора колледжа. Затем нападавший привел руководителя учебного заведения в один из классов, где в тот момент находились порядка двадцати учащихся.
В результате спецоперации все заложники были освобождены. Согласно предварительно полученным сведениям, обошлось без пострадавших. Мотивы преступления устанавливаются.
Как оказалось, у нападавшего не было при себе никакого оружия, однако мужчина был не совсем адекватен. Поэтому сразу после задержания, в ходе которого применялся перцовый спрей, злоумышленника доставили психиатрическое отделение местной клиники. Специалистам теперь предстоит установить уровень его вменяемости.
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