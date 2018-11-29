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В Иркутской области погибли трое детей, оставленные без присмотра
29.11.2018 18:43
Фото: livejournal.com
Под Иркутском в результате пожара погибли оставленные без присмотра трое малолетних детей. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.
По данным местных СМИ, семейство ранее было признано неблагополучным.
Трагедия случилась на территории населенного пункта Худоеланское в Нижнеудинском районе Иркутской области. Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР отмечается, что по итогам предварительной проверки уже было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Эксперты пришли к выводу, что дети возрасте один, два и три года скончались в результате отравления угарным газом. Причины возгорания в частном доме предстоит выяснить. Ясно пока лишь одно - маленькие дети в момент ЧП находились дома одни.
Кроме того, выяснилось, что это семейство ранее уже было признано неблагополучной. Где во время пожара были взрослые и почему они оставили детей без присмотра, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве также рассказали, что дети скончались еще до приезда пожарных: соседи, заметив возгорание и зная о том, что в доме могут оставаться малыши, самостоятельно проникли в помещение. К сожалению, дети уже не подавали признаков жизни. Односельчане вынесли ребят погибшими.
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