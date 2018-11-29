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Украина намерена просить Турцию закрыть Босфорский пролив для России
29.11.2018 17:19
Фото: vk.me
Киевские власти попытаются добиться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей.
По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, таким образом российской стороне дадут понять о последствиях нарушения нормы международного права, передает ТАСС.
Киевские власти намерены добиваться закрытия Босфорского пролива для кораблей РФ после недавних событий в Керченском проливе. Соответствующее заявление было сделано командующим Военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко.
Воронченко заговорил на эту тему в ходе Международной конференции по вопросам морской безопасности, которая организована в Киеве. По его словам, украинская сторона собирается указать на пункт 19 конвенции Монтре, согласно которому Турция может перекрыть пролив Босфор для российских кораблей. Тогда в Москве будут знать, "как нарушать нормы международного права", - подчеркнул командующий ВМС.
Напомним, в прошлые выходные три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.
Корабли, незаконно нарушившие границу, были задержаны, по факту случившегося уже возбудили уголовное дело. В отношении двенадцати украинских моряков вынесено решение об аресте.
После инцидента украинские националисты провели акции протеста в нескольких городах страны. В частности, стихийные митинги, инициированные радикалами, состоялись около российских дипломатических миссий в Киеве, Львове и Харькове.
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