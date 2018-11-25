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Украинские радикалы провели акции у дипмиссий РФ в Киеве и Львове
09:20
Фото: vk.me
В центре украинской столицы сгорела машина с дипломатическими регистрационными знаками, передают СМИ.
ЧП случилось неподалеку от посольства Российской Федерации. Сигнал в экстренные службы поступил около двух часов ночи (трех - по московскому времени).
Предположительно, автомобиль с российскими дипломатическими номерами мог быть умышленно подожжен неизвестными, однако официального подтверждения этих сведений от киевских правоохранителей пока не последовало. Известно лишь, что в результате инцидента никто не пострадал.
Незадолго до поджога машины у российского посольства радикалы из националистических организаций провели стихийный митинг. Собравшись у дипмиссии из-за событий в Керченском проливе, они забрасывали территорию посольства дымовыми шашками. Радикалы пытались поджечь автомобильные покрышки, однако их действия пресекла полиция.
В ночь на понедельник стихийная акция также прошла во Львове - националисты жгли шины около российского генконсульства. Митингующие подчеркивают, что таким образом выражают протест из-за ситуации в украинскими кораблями.
Напомним, накануне региональным пограничным УФСБ РФ была зафиксирована попытка трех кораблей ВМС Украины пересечь госграницу, после чего они, выполняя опасные маневры, направились в сторону Керченского пролива. Позже к трем украинским кораблям из порта Бердянск выдвинулось подкрепление.
К месту вскоре были направлены российские штурмовики Су-25, базирующиеся в Крыму. Информацию о том, что в районе Крымского моста барражировали самолеты, подтверждают и другие источники. В частности, соответствующие кадры были показаны в эфире телевизионного канала НТВ.
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