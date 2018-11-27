|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
По итогам торгов предметами русского искусства выручка дома Christie''s превысила $9 млн
00:40
Фото: vk.me
Самым дорогостоящим лотом на торгах предметами русского искусства Christie's оказалась императорская фарфоровая ваза, ранее находившаяся в частном собрании в Испании.
Совокупная выручка аукциона превысила девять миллионов долларов, передает ТАСС.
В минувший понедельник, 26 ноября, аукционный дом Christie's провел в Лондоне торги, где были представлены предметы русского искусства. Организаторам удалось выручить около 9,16 миллиона долларов.
Среди участников торгов были свыше двухсот ценителей русского искусства, представлявших около тридцати стран. Наиболее ценным лотом ожидаемо оказалась очень редкая императорская ваза, которую украшает изображение австрийского императора, короля Богемии и Венгрии Франца I (1768-1835). Произведение искусства из фарфора с портретом, созданным Александром Нестеровым по мотивам творения Иоганна Петера Крафта, покупатель приобрел за 2,32 миллиона долларов. Стоимость в два раза превысила предварительные оценки экспертов.
Значительный интерес ценители искусства проявили и к произведениям отечественного искусства XIX века, в частности, картине "Закат в Венеции", которую в 1873 году написал известный художник Иван Айвазовский. Полотно ушло с молотка за 780 тысяч долларов.
Напомним, не так давно на торгах Christie's за 90,3 миллиона долларов была продана работа британца Дэвида Хокни. Произведение искусства смогло установить новый ценовой рекорд среди картин, созданных ныне живущими художниками.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|