Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter По итогам торгов предметами русского искусства выручка дома Christie''s превысила $9 млн

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Фото: vk.me



Самым дорогостоящим лотом на торгах предметами русского искусства Christie's оказалась императорская фарфоровая ваза, ранее находившаяся в частном собрании в Испании.



Совокупная выручка аукциона превысила девять миллионов долларов, передает ТАСС.



В минувший понедельник, 26 ноября, аукционный дом Christie's провел в Лондоне торги, где были представлены предметы русского искусства. Организаторам удалось выручить около 9,16 миллиона долларов.



Среди участников торгов были свыше двухсот ценителей русского искусства, представлявших около тридцати стран. Наиболее ценным лотом ожидаемо оказалась очень редкая императорская ваза, которую украшает изображение австрийского императора, короля Богемии и Венгрии Франца I (1768-1835). Произведение искусства из фарфора с портретом, созданным Александром Нестеровым по мотивам творения Иоганна Петера Крафта, покупатель приобрел за 2,32 миллиона долларов. Стоимость в два раза превысила предварительные оценки экспертов.



Значительный интерес ценители искусства проявили и к произведениям отечественного искусства XIX века, в частности, картине "Закат в Венеции", которую в 1873 году написал известный художник Иван Айвазовский. Полотно ушло с молотка за 780 тысяч долларов.



Напомним, не так давно на торгах Christie's за 90,3 миллиона долларов была продана работа британца Дэвида Хокни. Произведение искусства смогло установить новый ценовой рекорд среди картин, созданных ныне живущими художниками.



Автор: Злата Богатова

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