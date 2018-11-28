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SEREBRO скоро обновит состав


07:45
SEREBRO скоро обновит составФото: sibnet.ru

В скором времени группа SEREBRO сменит состав, передают российские СМИ.

По словам экс-солистки коллектива Ольги Серябкиной, в феврале 2019 года группу покинут Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.

Как сообщает бывшая участница известной российской группы Ольга Серябкина на своей странице в Instagram, совсем скоро группа прекратит свое существование в нынешнем составе. Вместе с тем, история коллектива не заканчивается, подчеркнула певица.

Рассказав о предстоящих изменениях, Серябкина, ранее выразившая намерение уйти из коллектива, чтобы посвятить себя сольной карьере, отметила, что все девушки не уходят из музыки. Он лишь перестают "быть вместе в системе координат триединства".

Ранее другая участница коллектива Екатерина Кищук рассказала о скором наборе новых солисток. Предполагается, что кастинг будет длиться до 4 декабря. Все, кто желает попасть в SEREBRO, могут разместить в соцсети минутный видеоролик, где они исполняют любую песню.

Напомним, Татьяна Моргунова в группу SEREBRO пришла около года назад, на смену Полине Фаворской. Девушке удалось пройти все этапы сложнейшего кастинга. Назвав имя новой солистки, продюсер этого коллектива Максим Фадеев опубликовал "очень красивый тизер".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 283

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