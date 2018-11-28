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Женская сеть myJulia.ru
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SEREBRO скоро обновит состав
07:45
Фото: sibnet.ru
В скором времени группа SEREBRO сменит состав, передают российские СМИ.
По словам экс-солистки коллектива Ольги Серябкиной, в феврале 2019 года группу покинут Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.
Как сообщает бывшая участница известной российской группы Ольга Серябкина на своей странице в Instagram, совсем скоро группа прекратит свое существование в нынешнем составе. Вместе с тем, история коллектива не заканчивается, подчеркнула певица.
Рассказав о предстоящих изменениях, Серябкина, ранее выразившая намерение уйти из коллектива, чтобы посвятить себя сольной карьере, отметила, что все девушки не уходят из музыки. Он лишь перестают "быть вместе в системе координат триединства".
Ранее другая участница коллектива Екатерина Кищук рассказала о скором наборе новых солисток. Предполагается, что кастинг будет длиться до 4 декабря. Все, кто желает попасть в SEREBRO, могут разместить в соцсети минутный видеоролик, где они исполняют любую песню.
Напомним, Татьяна Моргунова в группу SEREBRO пришла около года назад, на смену Полине Фаворской. Девушке удалось пройти все этапы сложнейшего кастинга. Назвав имя новой солистки, продюсер этого коллектива Максим Фадеев опубликовал "очень красивый тизер".
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