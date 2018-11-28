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В Якутии шахтер оказался под завалами после обрушения горной породы
28.11.2018 21:21
Фото: rl0.ru
В Якутии после обрушения породы под землей остался один из работников шахты "Денисовская", сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС отмечается, что горноспасатели сейчас пытаются добраться до мужчины, оказавшегося под завалами.
Инцидент произошел на шахте "Денисовская", владельцем которой является ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар"). В момент обрушения под землей работали пятьдесят пять человек. На участке, где случился обвал, в это время было более тридцати шахтеров.
Согласно официальным данным, один человек остается под завалами. Сейчас семь сотрудников ведомства пытаются до него добраться. С этой целью они продолжают установку перекрытий и стоек.
Деятельность угледобывающей шахты, глубина которой составляет 230 метров, после случившегося не приостанавливалась. Предприятие сейчас работает в обычном режиме.
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