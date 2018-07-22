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Эквадор собирается выдать Ассанжа Великобритании


22.7.2018 20:44
Эквадор собирается выдать Ассанжа ВеликобританииФото: moigorod.od.ua

Власти Эквадора могут совсем скоро организовать выдачу Джулиана Ассанжа британской стороне.

Как отметила Маргарита Симоньян, рассказав об этом в своем Twitter, ей бы очень хотелось, чтобы эти сведения были недостоверными.

Как рассказала Маргарита Симоньян, у главы Эквадора Ленина Морено запланирован официальный визит в Лондон через несколько дней. Президента в последнее время активно "прессуют США и Британия", требуя выдаси Ассанжа.  Эквадорский лидер и без того "не рад был такому наследству", и сейчас ему начали грозить "внебиблейскими карами", отметила главред канала RT и МИА "Россия сегодня".

Ранее руководитель дипломатического ведомств этого южноамериканского государства Хосе Валенсия говорил о том, что убежище для Джулиана Ассанжа не может предоставляться вечно.

Основавший портал WikiLeaks Ассанж остается в посольстве Эквадора в британской столице с 2012 года. Он просил эквадорское руководство о предоставлении политического убежища в связи с угрозой экстрадиции шведской стороной в Соединенные Штаты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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