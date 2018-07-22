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Женская сеть myJulia.ru
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Эквадор собирается выдать Ассанжа Великобритании
22.7.2018 20:44
Фото: moigorod.od.ua
Власти Эквадора могут совсем скоро организовать выдачу Джулиана Ассанжа британской стороне.
Как отметила Маргарита Симоньян, рассказав об этом в своем Twitter, ей бы очень хотелось, чтобы эти сведения были недостоверными.
Как рассказала Маргарита Симоньян, у главы Эквадора Ленина Морено запланирован официальный визит в Лондон через несколько дней. Президента в последнее время активно "прессуют США и Британия", требуя выдаси Ассанжа. Эквадорский лидер и без того "не рад был такому наследству", и сейчас ему начали грозить "внебиблейскими карами", отметила главред канала RT и МИА "Россия сегодня".
Ранее руководитель дипломатического ведомств этого южноамериканского государства Хосе Валенсия говорил о том, что убежище для Джулиана Ассанжа не может предоставляться вечно.
Основавший портал WikiLeaks Ассанж остается в посольстве Эквадора в британской столице с 2012 года. Он просил эквадорское руководство о предоставлении политического убежища в связи с угрозой экстрадиции шведской стороной в Соединенные Штаты.
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