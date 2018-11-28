Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли Дженнер

28.11.2018 16:26

Фото: wordpress.com



Опубликован рейтинг самых финансово успешных знаменитых персон, которые пока еще не отметили свое тридцатилетие. Лидером списка, составленного американским изданием Forbes, оказалась фотомодель Кайли Дженнер. Общее состояние звезды реалити на сегодняшний день оценивается в 900 миллионов долларов.



Как указано в списке, появившемся на портале Forbes во вторник, за время с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Кайли Дженнер удалось увеличить свои капиталы на 166,5 миллиона.



Вторую строку престижного рейтинга занял в этом году 27-летний Эд Ширан. Состояние британского поп-музыканта за тот же период увеличилось на 110 миллионов. На двадцать миллионов меньше сумел заработать 26-летний футболист Неймар. Кроме замыкающего тройку лидеров бразильского спортсмена в десятку вошли 28-летняя певица Тейлор Свифт, добившийся популярности под псевдонимом The Weeknd 28-летний музыкант Эйбел Тесфайе и ряд других успешных артистов и спортсменов.



Составители списка отметили, что за указанный период совокупные заработки звезд, вошедших в десятку, превысили 720 миллиона.



Автор: Злата Богатова

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