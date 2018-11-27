Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы 14 торговых центров

14:56

Фото: livejournal.com



В Москве тысячи человек экстренно эвакуированы из ряда торговых центров в связи с угрозами взрыва, передает ТАСС.



В числе объектов, которые в срочном порядке пришлось покинуть всем людям, ТЦ "Атриум", "Горбушкин двор", "Капитолий", "Мегаполис" и "Цветной".



По данным некоторых источников, число торговых центров, где была проведена полная эвакуация, на текущий момент возросло до четырнадцати.



Отмечается, что в экстренные службы также поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ "Хорошо", после чего и из этого здания начали выводить людей. На всех объектах в настоящее время продолжают работу сотрудники полиции, задействованы кинологические расчеты.



Как сообщает РИА Новости, все анонимные сигналы шли из-за границы. Правоохранители выясняют более точное местонахождение злоумышленников.



Напомним, в прошлом году в России была зафиксирована масштабная волна ложных сообщений о взрывных устройствах. В период с сентября по декабрь после звонков телефонных лже-террористов проводилась экстренная эвакуация около четырех тысяч различных объектов. Из зданий тогда в общей сложности пришлось вывести более двух с половиной миллионов человек.



Автор: Злата Богатова

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