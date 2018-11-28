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В Сети обрушились с критикой на Ким Кардашьян и Канье Уэста
28.11.2018 14:16
Фото: hellomagazine.com
Поклонники Ким Кардашьян и Канье Уэст с негодованием отреагировали на новый каприз звездной пары, передают американские СМИ.
Супруги опубликовали в соцсети фото лайнера, рассчитанного на более 600 человек, на котором они полетели лишь вдвоем.
Звезды такого уровня регулярно путешествуют на частных джетах или личных самолетах, однако достаточно редко можно увидеть настолько большое воздушное судно. Судя по фото, которое появилось на странице Ким Кардашьян и Канье Уэста, им по душе пришелся гигантский Boeing 747. Вместе с ними в трансатлантический перелет отправились несколько помощников, включая инструктора по фитнесу.
Американские СМИ уже выяснили, что стоимость одного места в лайнере такого класса может составлять от двух до десяти тысяч долларов, в зависимости от продолжительности рейса. Всего же для того, чтобы организовать подобный перелет, необходимо выкупить полторы сотни посадочных мест.
Стоит отметить, что далеко не все поклонники выражали негодование из-за расточительности звезд. Немало пользователей пристыдили супругов, напомнив о том, что надо беречь природу. Уровень выброса углекислого газа напрямую связан с мощностью лайнера. Отправившись в путешествие на столь крупном самолете, Кардашьян и Уэст, по мнению комментаторов, нанесли гораздо больший вред окружающей среде, если бы полетели на небольшом самолете.
Напомним, год назад Памела Андерсон, активно продолжающая кампанию против использования натурального меха животных, подарила Ким Кардашьян эко-шубу российского бренда. Памела Андерсон уже не раз призывала Ким Кардашьян, выкладывающую фото все в новых шубах, отказаться от одежды, из-за которой гибнут звери. Памела даже опубликовала открытое письмо, адресованное Ким, в котором выразила свое негодование. Однако таким способом результатов добиться не удалось, поэтому она решила преподнести звезде на рождество шубу из эко-меха российского бренда.
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