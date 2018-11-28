ИнтерНовости - новости в стране и мире
На севере Канады медведь растерзал женщину с грудным ребенком
На севере Канады медведь растерзал женщину с грудным ребенком
В КБР при столкновении иномарок погибли 6 человек
В КБР при столкновении иномарок погибли 6 человек
По итогам торгов предметами русского искусства выручка дома Christie''s превысила $9 млн
По итогам торгов предметами русского искусства выручка дома Christie''s превысила $9 млн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
В Белоруссии расстреляли двух «черных риэлторов»В Белоруссии расстреляли двух «черных риэлторов»
В США от тяжелой болезни умер создатель мультфильма о Губке Бобе Стивен ХилленбергВ США от тяжелой болезни умер создатель мультфильма о Губке Бобе Стивен Хилленберг
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы 14 торговых центровВ Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы 14 торговых центров
В Сети обрушились с критикой на Ким Кардашьян и Канье УэстаВ Сети обрушились с критикой на Ким Кардашьян и Канье Уэста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сети обрушились с критикой на Ким Кардашьян и Канье Уэста


28.11.2018 14:16
В Сети обрушились с критикой на Ким Кардашьян и Канье УэстаФото: hellomagazine.com

Поклонники Ким Кардашьян и Канье Уэст с негодованием отреагировали на новый каприз звездной пары, передают американские СМИ.

Супруги опубликовали в соцсети фото лайнера, рассчитанного на более 600 человек, на котором они полетели лишь вдвоем.

Звезды такого уровня регулярно путешествуют на частных джетах или личных самолетах, однако достаточно редко можно увидеть настолько большое воздушное судно. Судя по фото, которое появилось на странице Ким Кардашьян и Канье Уэста, им по душе пришелся гигантский Boeing 747. Вместе с ними в трансатлантический перелет отправились несколько помощников, включая инструктора по фитнесу.

Американские СМИ уже выяснили, что стоимость одного места в лайнере такого класса может составлять от двух до десяти тысяч долларов, в зависимости от продолжительности рейса. Всего же для того, чтобы организовать подобный перелет, необходимо выкупить полторы сотни посадочных мест.

Стоит отметить, что далеко не все поклонники выражали негодование из-за расточительности звезд. Немало пользователей пристыдили супругов, напомнив о том, что надо беречь природу. Уровень выброса углекислого газа напрямую связан с мощностью лайнера. Отправившись в путешествие на столь крупном самолете, Кардашьян и Уэст, по мнению комментаторов, нанесли гораздо больший вред окружающей среде, если бы полетели на небольшом самолете.

Напомним, год назад Памела Андерсон, активно продолжающая кампанию против использования натурального меха животных, подарила Ким Кардашьян эко-шубу российского бренда. Памела Андерсон уже не раз призывала Ким Кардашьян, выкладывающую фото все в новых шубах, отказаться от одежды, из-за которой гибнут звери. Памела даже опубликовала открытое письмо, адресованное Ким, в котором выразила свое негодование. Однако таким способом результатов добиться не удалось, поэтому она решила преподнести звезде на рождество шубу из эко-меха российского бренда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 267

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Китайский ученый сообщил о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК Китайский ученый сообщил о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУШойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
Медведева призналась, что во Франции ей пришлось столкнуться с негативом и ненавистьюМедведева призналась, что во Франции ей пришлось столкнуться с негативом и ненавистью
Скотленд-Ярд обнародовал новые видеозаписи с Петровым и БошировымСкотленд-Ярд обнародовал новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
В США и Канаде уже продано свыше 1,4 млн копий мемуаров Мишель Обамы В США и Канаде уже продано свыше 1,4 млн копий мемуаров Мишель Обамы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru