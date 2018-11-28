Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростове-на-Дону представили прибор для диагностики рака на ранних стадиях

28.11.2018 13:15

Фото: 29palms.ru



Российским ученым удалось разработать комплекс моментальной диагностики рака на самых ранних стадиях.



В основе этой методики - использование сенсора, в качестве которого предлагается крыса, передает ТАСС.



Комплекс, созданный в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава РФ, может использоваться в целях скрининга и выявления рака на самых ранних стадиях.



Презентация возможностей аппаратно-программного комплекса состоялась в ЮФУ. По словам ростовских ученых, технология позволит диагностировать не только онкологические заболевания, но и туберкулез, а также сахарный диабет. Для исследования необходим выдыхаемый пациентом воздух. Результат может быть готов уже через две-три минуты, рассказали разработчики.



Пока новую технологию запатентовали лишь по раку легких, пояснил кандидат медицинских наук Федор Арсеньев, выступавший в качестве руководителя данного проекта. По его словам, в разработке на базе ЮФУ задействованы тридцать четыре специалиста. В будущем году новинку в пилотном режиме предполагается опробовать в ряде регионов РФ. Помимо Ростовской области, эффективность проекта испытают в Красноярском крае и Нижегородской области.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 273

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.11.2018 20:21 Китайский ученый сообщил о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК

Китайский ученый сообщил о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК 6.11.2018 17:11 В российском сегменте МКС произошел сбой одного из компьютеров

В российском сегменте МКС произошел сбой одного из компьютеров 2.10.2018 08:24 В Роскосмосе рассматривают версию о повреждении «Союза» на борту МКС

В Роскосмосе рассматривают версию о повреждении «Союза» на борту МКС 30.9.2018 14:30 В РАН разрабатывают научную программу экспедиции на Луну

В РАН разрабатывают научную программу экспедиции на Луну 23.9.2018 23:53 Опубликованы первые снимки, сделанные с поверхности астероида‍