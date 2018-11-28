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В Ростове-на-Дону представили прибор для диагностики рака на ранних стадиях
28.11.2018 13:15
Фото: 29palms.ru
Российским ученым удалось разработать комплекс моментальной диагностики рака на самых ранних стадиях.
В основе этой методики - использование сенсора, в качестве которого предлагается крыса, передает ТАСС.
Комплекс, созданный в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава РФ, может использоваться в целях скрининга и выявления рака на самых ранних стадиях.
Презентация возможностей аппаратно-программного комплекса состоялась в ЮФУ. По словам ростовских ученых, технология позволит диагностировать не только онкологические заболевания, но и туберкулез, а также сахарный диабет. Для исследования необходим выдыхаемый пациентом воздух. Результат может быть готов уже через две-три минуты, рассказали разработчики.
Пока новую технологию запатентовали лишь по раку легких, пояснил кандидат медицинских наук Федор Арсеньев, выступавший в качестве руководителя данного проекта. По его словам, в разработке на базе ЮФУ задействованы тридцать четыре специалиста. В будущем году новинку в пилотном режиме предполагается опробовать в ряде регионов РФ. Помимо Ростовской области, эффективность проекта испытают в Красноярском крае и Нижегородской области.
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