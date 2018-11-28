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В Китае при взрыве около химического завода погибли 22 человека
28.11.2018 13:00
Фото: vk.me
В Китае двадцать два человека стали жертвами ЧП, случившемся рядом с химическим предприятием.
По предварительным данным, взрыв на заводе мог произойти из-за детонации взрывоопасных веществ в грузовике.
Целая серия взрывов случилась минувшей ночью на трассе около химзавода в населенном пункте Дацангайчжэнь, который расположен на территории района Цяодун в округе Чжанцзякоу. По последним данным, полностью выгорели пятьдесят машин - тридцать восемь грузовиков и двенадцать легковых.
Местные власти подтвердили гибель двадцати двух человек, столько же пострадали и были доставлены в больницы.
ЧП случилось минувшей ночью, когда у въезда на химический завод Shenghua Chemical Industry сформировалась пробка из грузовых машин. После того, как в одном из автомобилей сдетонировали опасные химические вещества, начался пожар, мгновенно охвативший и другие машины. Отмечается, что взлетевший на воздух первым грузовик не входит в число автомобилей, которые принадлежат предприятию.
По данным китайских СМИ, из-за случившегося фабрика Shenghua Chemical Industry не пострадала. Но администрация предприятия распорядилась о приостановке деятельности завода из соображений безопасности.
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