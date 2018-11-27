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На Пхукете россиянин сорвался с горы на мотобайке
12:34
Фото: tvc.ru
В Таиланде 62-летний гражданин РФ был экстренно доставлен в госпиталь после того, как сорвался с горы на мотобайке.
ЧП случилось близ пляжа Най Харн в южной части острова Пхукет.
По данным газеты Phuket News, сорвавшийся с горы в россиянин сломал лодыжку. Кроме того, врачи диагностировали у туриста множественные ушибы. Мужчина находится под наблюдением медиков в госпитале, куда его доставили после ЧП.
Со ссылкой на представителей местных экстренных служб уточняется, что ЧП случилось неподалеку от курортного комплекса Baan Krathing, куда спасатели были вызваны утром минувшего понедельника, 26 ноября. Пострадавший россиянин в тот момент находился у крутого склона. Как пояснил турист, он сорвался, когда ехал на мотоцикле.
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