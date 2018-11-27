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Под Иркутском погиб мужчина, спасавший машину из горящего гаража
01:04
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы города Усть-Кут (Иркутская область) приступили к выяснению обстоятельств гибели 52-летнего местного жителя.
По предварительным данным, мужчина во время пожара пытался спасти собственный автомобиль.
Как сообщили представители регионального ГУ МЧС, в ночь на 27 ноября квартиросъемщик погибшего мужчины, которому удалось спастись, проснулся от оглушительного хлопка. ЧП, по его словам, случилось в гараже. Квартиросъемщик поспешил как можно быстрее покинуть дом, который к тому времени стремительно заполнялся дымом.
Выскочив на улицу, мужчина узнал о том, что соседи уже вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев дом уже практически полностью был охвачен пламенем. После тушения пожара в гараже там было найдено тело хозяина дома. По мнению специалистов, мужчина пытался спасти свой автомобиль, но не успел вовремя выбраться на улицу.
По факту случившего проводится проверка, в зависимости от итогов которой позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Пока сведений о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников не поступало.
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