|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В КБР при столкновении иномарок погибли 6 человек
27.11.2018 23:00
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии приступили к расследованию дорожной аварии, в которой погибли шесть человек.
Со ссылкой на представителей республиканского Управления ГИБДД отмечается, что смертельное ДТП случилось около 17 часов по местному времени.
Как передают региональные СМИ, шесть человек погибли в результате столкновения двух машин. Авария случилась в районе 6-го км автотрассы федерального значения А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус". Согласно предварительным выводам автоинспекторов, водитель машины марки "Мерседес" допустил выезд на встречную полосу, где врезался в автомобиль "Шкода Октавия".
Какие-либо другие подробности о случившемся официальные источники пока не приводят. Известно лишь, что от полученных ранений на месте скончались оба водителя и четыре человека, находившиеся на пассажирских местах "Мерседеса".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|