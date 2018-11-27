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В Саратовской области найдена мертвой семья из пяти человек


27.11.2018 22:30
В Саратовской области найдена мертвой семья из пяти человекФото: livejournal.com

Под Саратовом семья из пяти человек погибла в результате отравления бытовым газом.

Как передают региональные СМИ, следственные органы уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.

Трагедия случилась на территории Красноармейского района Саратовской области, где были найдены мертвыми супружеская пара и трое детей.

Согласно материалам уголовного дела, в минувший понедельник, 26 ноября, в семью с тремя малолетними детьми пришла на патронаж фельдшер лечебного учреждения. Медицинскому работнику никто не открывал, однако дверь в дом была не заперта. Войдя в помещение, фельдшер нашла всех членов семьи, которые к тому времени уже не подавали признаков жизни.

В региональном СУ СКР отметили, что главной версией сейчас является отравление угарным газом. Назначен ряд экспертиз, включая техническую. В частности, специалистам предстоит определить, насколько исправным было установленное в доме газовое оборудование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 286

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