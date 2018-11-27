|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Саратовской области найдена мертвой семья из пяти человек
27.11.2018 22:30
Фото: livejournal.com
Под Саратовом семья из пяти человек погибла в результате отравления бытовым газом.
Как передают региональные СМИ, следственные органы уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.
Трагедия случилась на территории Красноармейского района Саратовской области, где были найдены мертвыми супружеская пара и трое детей.
Согласно материалам уголовного дела, в минувший понедельник, 26 ноября, в семью с тремя малолетними детьми пришла на патронаж фельдшер лечебного учреждения. Медицинскому работнику никто не открывал, однако дверь в дом была не заперта. Войдя в помещение, фельдшер нашла всех членов семьи, которые к тому времени уже не подавали признаков жизни.
В региональном СУ СКР отметили, что главной версией сейчас является отравление угарным газом. Назначен ряд экспертиз, включая техническую. В частности, специалистам предстоит определить, насколько исправным было установленное в доме газовое оборудование.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|